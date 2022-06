Nach Corona-Flaute kommen die Touristen wieder nach Neuburg

Plus Nach der Corona-Pandemie strömen wieder deutlich mehr Besucher nach Neuburg. Die Tourismus-Info verzeichnet steigende Gästezahlen. Das liegt auch an neuen Angeboten.

Die Touristen kommen nach Neuburg zurück. Stück für Stück zählt die Tourist-Info mehr Gäste, es stellt sich ein Gefühl von Normalität ein. Das sei auch bitter nötig, wie Christiane Dusse, Leiterin der Tourist-Info, bestätigt. Denn die Corona-Jahre haben den Tourismus in der Ottheinrichstadt stark reguliert. Mit den Entwicklungen im Jahr 2022 könne man endlich wieder zufrieden sein und hoffnungsvoll nach vorne blicken.