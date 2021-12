Nach Covid-19-Infektion: Der Neuburger Pfarrer Anton Tischinger ist gestorben

Plus Traurige Nachricht kurz nach Weihnachten: Pfarrer Anton Tischinger ist im Krankenhaus nach einer Covid-19-Infektion gestorben. Er war ein Priester mit Spiritualität und Humor.

Kurz nach Weihnachten erreicht die Neuburger Pfarreiengemeinschaft eine traurige Nachricht: Pfarrer Anton Tischinger ist im Krankenhaus nach einer Covid-19-Infektion gestorben.