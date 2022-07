Neuburg

20:00 Uhr

Nach Demo in Neuburg: So geht es mit dem Radverkehrskonzept voran

Hoppla – und schon steht der Pkw auf dem Radlweg. Die Einmündung der Nördlichen Grünauer in die Grünauer Straße in Neuburg stellt für Radler einen Unfall-Hotspot dar. Bauliche Veränderungen sind dort laut Polizei nicht möglich.

Plus Neulich äußerten Bürger die Sorge, dass das Radverkehrskonzept mit 65 Maßnahmen in Neuburg nicht umgesetzt wird. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler widerspricht.

Von Andreas Zidar

Neuburg will attraktiver für Radfahrerinnen und Radfahrer werden. Wie die Verantwortlichen der Stadt dieses Ziel erreichen können, ist mittlerweile schwarz auf weiß festgehalten. Die Verkehrsplanungsgesellschaft BrennerPlan aus Stuttgart hat ein umfangreiches Radverkehrskonzept erarbeitet, mit insgesamt 65 Maßnahmen, um den Radverkehr zu stärken und Gefahrenstellen zu entschärfen. Im vergangenen Februar stellte sich der Neuburger Stadtrat einstimmig hinter dieses Konzept und beauftragte den Arbeitskreis Verkehrsentwicklung, sich damit zu befassen. Was seitdem passiert ist, reicht so manchem offenbar nicht aus. Neulich forderten Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses Friday and Parents for Future und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs im Rahmen einer Protestaktion am Spitalplatz „Mehr Platz fürs Rad“. Sie äußerten die Sorge, dass das Radverkehrskonzept nicht umgesetzt wird und stattdessen in der Schublade verschwindet. Ist diese Sorge berechtigt? Was wird aus den 65 vorgeschlagenen Maßnahmen?

