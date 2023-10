Nach drei Jahren Pause gibt es bei der Weinbörse einen "Weltmeister"

Nach drei Jahren Pause findet im Neuburger Marstall wieder die Weinbörse statt. Angeboten werden rund 250 Sorten, vom Hopfensecco bis zum „Kunststück“.

Der Kreuzberg-Riesling Reserve aus Krems soll der beste Riesling der Welt sein. In den USA ist der Wein jedenfalls jetzt als „Sieger“ ausgezeichnet worden. Ines Bergbauer-Zagel stellt den Riesling bei der 23. Neuburger Weinbörse am 10./11. November vor. Der Preis: 22 Euro pro Flasche.

Es gibt natürlich auch günstigere und ebenso interessante Weine beim Treffen im Marstall. Wilfried Greben („Weinparadiso“) kündigt 500 Weine von 25 Winzern an, die er im Sortiment führe und zum Teil vorstellen werde. Neu dabei ist ein Wein namens „Kunststück“, den Jungwinzerin Jana Hauck als naturnahe Silvaner-Kreation in Rheinhessen auf den Markt bringt. „Und aus der Region habe ich Hopfensecco dabei“, verweist Greben auf ein Produkt aus Hopfen, Wein und Likör.

In Neuburg findet wieder eine Weinbörse statt

Nach drei Jahren Pause will Ines Bergbauer-Zagel wieder Weinliebhaber, Gourmets und sonstige Interessierte zum Probieren in den Marstall holen. „Es wäre schade, wenn die Neuburger Messe einschlafen würde“, findet die Initiatorin. So bieten am übernächsten Wochenende Bergbauers Weinladen, Borgsis Weine, Weinparadiso und die Burgheimer Brennerei „DonauOriGin“ an 20 Ständen rund 250 Sorten Wein, Sekt und Spirituosen an. Aus dem spanischen Weingut Torre Enmedio von Fritz von Philipp sind die neuesten Weine da. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wird die Messe eröffnen, sie läuft am Freitag von 18 bis 22 Uhr und am Samstag von 16 bis 22 Uhr.

Der Eintritt ist auf 18 Euro festgelegt. Dafür können die Besucher nach Gusto Weine kosten und zwischendrin den Imbiss der „Fleißigen Bienen“ probieren. Eine Weinprobe solle maßvoll absolviert werden, findet Ines Bergbauer-Zagel. Der Kunde solle schließlich die feinen Sortenunterschiede erkennen und bewerten können. Auf der Weinbörse wird informiert und bestellt, aber nicht direkt verkauft.

Weinbörse in Neuburg: 250 Sorten werden angeboten

In Neuburg sollen Weine unter anderem aus dem Rheingau, der Pfalz, Elsass, Apulien, Gardasee, Franken, Neusiedler See und Spanien ausgeschenkt werden. „Der Hype um Weine aus Argentinien und Südafrika hat nachgelassen“, so die Beobachtung von Bergbauer-Zagel. Sie findet, dass die deutsche Gesundheitspolitik „den Weinhandel langsam kaputtmacht“. Natürlich sei Alkohol im Übermaß schädlich, nicht aber ein naturnaher und maßvoll getrunkener Wein, meint sie.

Die Globalisierung hat Weine und Winzerei längst erfasst. Betriebe gehen nicht nur von Alt auf Jung über, die jungen Winzer reisen und tauschen sich international aus. Die Weinhochschule Geisenheim (am Rhein in Hessen) bereitet Studierende aus aller Welt auf die Praxis vor. Man kann im Studium Weinbau und Önologie auf dualem Weg den Bachelor machen. Weingut und Kellerei gehören zur Hochschule.

Der Neuburger Händler Wilfried Greben will Genuss und Bewusstsein für Wein vor Ort stärker etablieren. Für Überraschungen ist er ja immer gut. Zur Börse bringt er einen „Alten Neuburger“ aus dem Burgenland mit. Diese autochthone österreichische Weinsorte aus kargen, trockenen Standorten könnte aus Neuburg an der Donau stammen, spekuliert Greben. Vor über 200 Jahren sei ein Donauschiff stromabwärts gefahren und habe bei einer Havarie die geladenen Rebstöcke verloren. Die Österreicher fischten sie auf, pflanzten sie ein und entwickelten einen neuen Wein.