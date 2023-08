Nach drei Jahren Pause: Neuburger Weinbörse kommt zurück

Plus Neuburger Weinhändler tun sich zusammen. Neben Wein wird es dieses Mal aber auch andere Spirituosen zum Verköstigen geben.

Erst Corona, dann Energiekrise: Für die Neuburger Weinbörse standen die Zeichen zuletzt auf sauer und korkig. Doch diesen Herbst bringen die Bergbauers die traditionsreiche Veranstaltung zurück. Am 10. und 11. November wird es nach drei Jahren Pause ein Revival im Marstall geben.

Veranstalterin Ina Bergbauer-Zagel freut sich, dass den Planungen für dieses Jahr nichts entgegenstand. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Maskenpflicht machten die Weinbörse 2020 und 2021 unmöglich. Dann kam der Ukraine-Krieg und mit ihm die Frage, wie lange die Gasvorräte im Land reichen. Sparen waren angesagt - im Privaten wie im Öffentlichen. "Wir wussten ja nicht, wie sich die Lage entwickelt und ob die Stadt ihre Gebäude dann überhaupt öffnen darf." Aus diesem Grund gab es auch 2022 keine Weinbörse - zumindest nicht im Marstall und nicht mit den Bergbauers als Veranstalter.