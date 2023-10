Neuburg

Nach Einbruchserie in Neuburg: 54-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Plus Im April treibt ein Einbrecher sein Unwesen in der Monheimer Straße in Neuburg und bricht in mehrere Häuser ein. Nun wandert ein 54-Jähriger für drei Jahre ins Gefängnis.

Von Katrin Kretzmann

Diebstahl, versuchter Einbruch, Sachbeschädigung, schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl: Insgesamt sind es acht Vorfälle, die Staatsanwältin Rebecca Hupke im Sitzungssaal des Neuburger Amtsgerichts verliest. Auf der Anklagebank sitzt ein 54-Jähriger, der im April in vier Wohnhäuser im Neuburger Norden eingebrochen ist und Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro einkassiert hat. Der Mann ist zwar geständig, zeigt allerdings keinerlei Reue - und lässt vor allem bei den Geschädigten die Emotionen hochkochen.

Vor einem Jahr kam der Mann aus Serbien nach Deutschland. Auf die Frage von Vorsitzendem Richter Christian Veh, was seine Beweggründe dafür waren, antwortete der Angeklagte über seine Dolmetscherin: "Ich wollte Asyl." Veh schüttelte verwundert den Kopf. Er wolle aber hier arbeiten, seine Frau herholen, so der Mann weiter. Doch nur wenige Monate später klicken die Handschellen und er landet in Untersuchungshaft.

