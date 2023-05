Nach fast 40 Jahren bei der Neuburger Rundschau: "mari" sagt Servus

Sein Berufsleben begann auf einer Schreibmaschine und am Spielfeldrand des VfR. Fast 40 Jahre hat Manfred Rinke für die Neuburger Rundschau gearbeitet. Ein persönlicher Rückblick.

39 Jahre und einen Monat Neuburger Rundschau. Knapp vier Jahrzehnte journalistische Arbeit. 15 Jahre als Sportredakteur das leidenschaftliche Hobby zum Beruf machen können, die restliche Zeit im Lokalen gearbeitet und davon 22 Jahre als Leiter der Redaktion. Jetzt lasse ich los, verabschiede mich in die Freistellungsphase meiner Altersteilzeit, räume den Platz für die nächste Generation. Was hängen bleibt nach viel zu schnell vergangenen Jahren.

1. März 1984: Nach der Ausbildung beim Sportkurier in Augsburg, einem Ableger des Kicker Sportmagazins, Rückkehr als gebürtiger Ingolstädter in die oberbayerische Heimat. Start bei der Neuburger Rundschau im Ziegler-Haus am Karlsplatz neben dem Rathaus. Schreibtisch am Fenster, darauf die Triumph (eine Schreibmaschine!). Manuskripte werden in die Druckerei Loibl getragen. Im Bleisatzverfahren werden die Lokalseiten gedruckt, die Vorlagen dafür kommen gegen 17 Uhr in den Zug nach Augsburg, wo die NR gedruckt wird. Spannung jeden Sonntag. Da fährt ein Taxi direkt ins Mutterhaus, damit die aktuellen Fußballergebnisse noch im Blatt sind. Deadline für die Abfahrt: 20 Uhr. Oft entscheiden Minuten. Einer der damaligen Mitarbeiter, Herbert Kugler, längst bekannter Drehbuchautor, verteilt Kopien der Lokalsportseiten kurz darauf in der Blauen Traube und im Hertlein. Erste Kollegen: Lokalchef Michael Bickel, Stellvertreter Volker Möller, Ulrich Brunhuber und Günther E. Jäckl, den alle „Jonschi“ rufen, und Sekretärin Elfriede Rasp. So ging’s los.

Posieren für Fotos in einer verlagseigenen Beilage, auch das gehörte zum Job. Foto: Xaver Habermeier

1995 Umzug der Redaktion, der Anzeigenabteilung und der Technik in die Schmidstraße. Das Computer-Zeitalter beginnt. Die Lokalseiten werden nun online zum Drucken nach Augsburg gesendet. Am 1. Januar 2000 Übernahme der Redaktionsleitung mit Kollegen Christoph Frey als Doppelspitze, ab 2001 alleiniger Lokalchef. Frey war als stellvertretender Redaktionsleiter in die Stadtredaktion nach Augsburg gewechselt und wird einige Jahre später Leiter der Redaktion Augsburg Land. 2009 folgt der vorerst letzte örtliche Wechsel: Die Heimatzeitung zieht in das Fürstgartencenter.

Bleibende Erinnerungen? Es sind so viele. Sportlich etwa die Rückkehr des ehemaligen Bayernligisten VfR Neuburg unter Trainer Horst Blechinger in die Landesliga Süd, die damals vierthöchste Spielklasse; die oft unterschätzten Erfolge, nicht zuletzt auf internationaler Ebene, der Synchronschwimmerinnen des TSV Neuburg. Unvergessen die Jahrhundertflut, das Pfingsthochwasser 1999; der Todesfall Rudolf Rupp und mehrere schreckliche Verkehrsunfälle, die tödlich verlaufen sind.

Manfred Rinke als Berichterstatter im Stadtrat zusammen mit Fritz Goschenhofer und Alfred Hornung. Foto: Winfried Rein

Auf der anderen Seite herrliche Schlossfeste, einige Jahre auch das Donaukai-Fest, die Donaumoos-Wiesn, spannende Wahlkämpfe, emotionale Podiumsdiskussionen, das Scheitern der Ryder-Cup-Bewerbung, die Ansiedelung von Audi 2014 und das Absiedeln der Asylbewerberunterkunft am Donauwörther Berg für die Errichtung des Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt. Die Gemeinden wachsen, das Donaumoos rückt wieder einmal in den Blickpunkt; ein neues Quartier entsteht auch im Westen Neuburgs mit moderner Realschule, Kindergarten, dem Stammhaus der Maschinenringe und einem Hotel. Auf Augenhöhe gegenüber in Kreut der Sitz der VIB Vermögen AG und auf Oberhausener Grund das Verwaltungsgebäude der VR-Bank Neuburg-Rain – als Folge der leider gescheiterten, innovativen Pläne am Schrannenplatz. Was bleibt, ist die nicht enden wollende Diskussion um eine zweite Donaubrücke in Neuburg.

Viele wertvolle Bekanntschaften geschlossen, interessante Menschen kennengelernt – aus dem Bereich des Sports, leidenschaftliche Kommunalpolitiker, von Herzen sozial engagierte Frauen und Männer, erfolgreiche Unternehmer, Künstler und hochrangige Politiker.

Manchmal war "mari" nicht nur Beobachter, sondern auch Akteur, wie hier bei einem Fußballspiel in Malcesine. Foto: Winfried Rein

In 39 Jahren eine nicht mehr nachvollziehbare Anzahl an Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen gesehen. Übergabe eines Redaktionsteams in Neuburg mit erstmals lokal verankerten Redakteurinnen und Redakteuren an meine ebenfalls lokal verwurzelte Nachfolgerin. An der Seite haben sie eine ganze Reihe zuverlässiger, treuer, freier Mitarbeiter. Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg!

39 Jahre und einen Monat später – ich sage Danke für erfüllende, aber nicht immer einfache Jahre. Sage Danke für das von vielen Seiten entgegengebrachte Vertrauen und verabschiede mich zufrieden nach getaner Arbeit: „mari“ sagt Servus!