Neuburg

19:10 Uhr

Nach Feierabend bediente sich ein Bauarbeiter an dem Material

Plus Ein Polier aus Ungarn ließ nach getanter Arbeit Baumaterial in einem Wert von 100.000 Euro mitgehen. Seit sechs Monaten saß er in U-Haft. Der Fall stand jetzt in Neuburg vor Gericht.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Baumaterial für 100.000 Euro soll ein Vorarbeiter auf einer Baustelle gestohlen und in sein Heimatland Ungarn transportiert haben. Die Anschuldigung war so stark, dass die Staatsanwaltschaft Ingolstadt den 62-Jährigen in U-Haft nehmen ließ. Jetzt wurde der Fall vor dem Neuburger Amtsgericht aufgearbeitet.

Das Gericht unter Vorsitz von Christian Veh entschied auf ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung. „Der Polier hat Material mitgehen lassen, daran gibt es keinen Zweifel“, sagte Veh in der Urteilsbegründung. Der Haftbefehl wurde aufgehoben, der Zimmerer- und Maurermeister verließ das Gerichtsgebäude als freier Mann.

