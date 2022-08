Nach Flutkatastrophe: Maschinenringe gründen neue Gesellschaft für Notfälle

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gründen die Maschinenringe mit Sitz in Neuburg mit der Maschinenring Foundation eine neue Plattform. Was dahintersteckt.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr hat es gezeigt: Für die Abwicklung von Hilfsaktionen großen Ausmaßes fehlte dem Bundesverband der Maschinenringe (BMR) bis dato eine eigenständige Plattform. Mit der Gründung der Maschinenring Foundation gGmbH hat Deutschlands größter Verband der landwirtschaftlichen Selbsthilfe diese Lücke laut Mitteilung jetzt geschlossen. Die gemeinnützige Gesellschaft wickelt laut Erwin Ballis, Geschäftsführer des Bundesverbandes, künftig selbstständig die Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe in Notlagen ab.

Als der BMR nach dem Hochwasser im Ahrtal damit begann, Hilfsprojekte auf die Beine zu stellen und Spenden für in Not geratene Landwirte zu sammeln und zu verteilen, habe sich gezeigt, dass der Organisation dafür die geeigneten Strukturen fehlten. Damals sei durch die Hilfe der regionalen Maschinenringe möglich gewesen, die Unterstützung zu koordinieren. Aus den vielen Spenden finanzierten die Maschinenringe den Betrieb eines Reparaturtrucks, in dem vom Wasser beschädigte Geräte der Landwirte kostenlos instandgesetzt wurden. Außerdem erhielten betroffene Betriebe aus den Spendengeldern finanzielle Soforthilfe. „Wir haben im Ahrtal festgestellt, dass es immer wieder diese Notlagen gibt und geben wird, bei denen wir zur Abwicklung der Hilfe eine gemeinnützige Gesellschaft brauchen“, erklärt BMR-Präsident Leonhard Ost.

Neuburg: Maschinenringe gründen Maschinenring Foundation

Heute, ein gutes Jahr nach dem Katastrophenfall, verfüge der BMR mit der Maschinenring Foundation über die passenden Strukturen. Erwin Ballis unterzeichnete in Neuburg die Gründungsurkunde der gemeinnützigen GmbH (gGmbH). Durch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit könne die Foundation jetzt etwa Spendenquittungen ausstellen. „Außerdem werden auch alle Projekte der Entwicklungszusammenarbeit künftig unter dem Dach der Maschinenring Foundation gebündelt“, erklärt Lena-Maria Russ, beim BMR Koordinatorin für die Projekte im Senegal und in Kenia.

Davon profitiert derzeit vor allem das Hilfsprojekt, das die Maschinenring Foundation gemeinsam mit den örtlichen Maschinenringen im Senegal betreibt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist der Senegal von Getreideimporten aus Osteuropa abgeschnitten. Um einer drohenden Hungersnot vorzubeugen, haben die lokalen Maschinenringe binnen Wochen ein Projekt auf die Beine gestellt, mit dem bis zu 25.000 Hektar mit Mais und andere, lokalen Getreidearten bewirtschaftet werden können. „Erstmals vergeben wir hier an die Bauern auch Kleinkredite. Damit können die Mitglieder mehr Saatgut und Düngemittel für zusätzliche Flächen beziehen. Die Maschinenringe vermarkten anschließend die Ernteprodukte, um für die Landwirte einen besseren Preis zu erzielen“, erklärt Russ. (AZ)