Neuburg

vor 22 Min.

Nach "Gasköpfe"-Eklat in der CSU Neuburg: Was wurde aus Robert Höschele?

Plus Vor zwei Jahren sorgte Stadtratskandidat Robert Höschele mit seinen angeblichen „Gasköpfe“-Äußerungen für große Unruhe in der Neuburger CSU. Was wurde aus ihm?

Von Andreas Zidar

Selbst die Süddeutsche Zeitung berichtete damals. Eine Posse aus der oberbayerischen „Provinz“, die den örtlichen CSU-Verband in Schwierigkeiten bringt – das war auch der Redaktion in München einen Artikel wert. Die „Gasköpfe-Posse“, wie sie betitelt wurde, sorgte vor zwei Jahren für Chaos in der Neuburger CSU. Parteimitglied Robert Höschele, damaliger Kandidat für den Stadtrat, soll auf einer Wahlveranstaltung in Bergen Neuburg als „Provinzloch“ und dessen Einwohner als „Gasköpfe“ beschimpft haben. Die CSU distanzierte sich und forderte ihren Stadtratsbewerber zum Rücktritt auf. Dem kam Höschele nicht nach. Der Neuburger dementierte die Vorwürfe und erstattete Anzeige wegen Verleumdung gegen die Frau, die diese Vorwürfe an die CSU getragen haben soll. Die Partei soll außerdem interne Informationen an die Presse gegeben haben, so Höschele, der nach dem Skandal bei den Stadtratswahlen ganz hinten landete. Die Ermittlungen brachten nichts ein, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Das war vor eineinhalb Jahren. Was ist seitdem passiert?

