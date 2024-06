Neu-Ulm/Neuburg

vor 34 Min.

Nach Hindernisfahrt auf der Donau erreicht die Ulmer Schachtel Neuburg

Die „Schwaben“ wagte sich als einzige Schachtel heuer auf die obere Donau. Die Mannschaft übernachtete in Neuburg und verabschiedete sich am Freitag.

Plus Die Ulmer Schachteln sind wieder auf der Donau unterwegs. Die Engstelle in Donauwörth bereitet den Schiffen seit Jahren Probleme. Manchmal geht es bis ins Schwarze Meer.

Von Winfried Rein

Die „Ulmer Schachteln“ sind wieder auf großer Fahrt. Es war die Mannschaft der "Schwaben", die sich als einzige auf die heimische Donau gewagt und in Neuburg Halt gemacht hat. Sie war in Neu-Ulm gestartet und musste etliche Klippen überwinden.

„Diesmal war es eine Herausforderung“, so formulierte es Cheforganisator Anton Guggelfuß aus Oberelchingen. In Donauwörth hatten die Behörden unterhalb der Brücke derart massive Flussbausteine in die Donau gebracht, dass an eine Passage nicht zu denken war. Die „Schwaben“-Freunde organisierten Lkw und Autokran, hoben ihr Schiff heraus und setzten es bei Bertoldsheim in den Stausee ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen