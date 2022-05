Neuburg

12:00 Uhr

Nach Knöllchen: Frau will Neuburger Politesse umfahren und wird verurteilt

Eine Frau war nach einem Knöllchen offenbar so sauer, dass sie eine Neuburger Politesse umfahren wollte.

Plus Nach einem Strafzettel will eine 25-Jährige eine Neuburger Politesse offenbar umfahren. Vor Gericht muss auch ein Neuburger Gastronom als Zeuge aussagen.

Von Katrin Kretzmann

Wer ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer seines Autos findet, dürfte wohl alles andere als Luftsprünge machen. Im Fall einer jungen Frau, die in Neuburg falsch parkte und dafür einen Strafzettel kassierte, endete die Situation mit Nötigung und Beleidigung – so steht es zumindest in der Anklage. Denn die 25-Jährige soll die Politesse absichtlich fast umgefahren und sie eines „Dachschadens“ bezichtigt haben. Bis allerdings ein Urteil gesprochen wurde, dauerte es – denn drei Zeugen schilderten den Vorfall dreimal anders.

