Nach Kohlenmonoxid-Vergiftung: Gutachter sucht nach der Ursache

Ein Rentnerehepaar aus Neuburg schwebt nach einer Kohlenmonoxidvergiftung noch immer in Lebensgefahr. Jetzt sucht ein Gutachter vor Ort nach der Ursache.

Am vergangenen Samstag ist ein Rentnerehepaar aus Ried bewusstlos in seinem Haus gefunden worden. Sie kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus und bald stellte sich heraus, dass die beiden Über-80-Jährigen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben.

Ein Gutachter sucht in Neuburg nach der Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt

Am Freitag war nun ein Gutachter des Landeskriminalamts (LKA) vor Ort in Neuburg, der nach der Ursache gesucht hat. Denn auch fast eine Woche ist immer noch nicht klar, wie es zu dem offensichtlich unkontrollierten CO-Ausstoß kommen konnte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, kann auch der Polizeisprecher nicht sagen. Das hänge davon ab, wie aufwendig die Untersuchung sei, ob möglicherweise im Haus Teile ausgebaut werden müssten oder eben nicht. Hat ein technischer Defekt den Kohlenmonoxid-Austritt verursacht, war es ein Bedienfehler oder gibt es eine andere Ursache? All das muss in den kommenden Tagen noch geklärt werden.

Der Sohn konnte seine Eltern in Neuburg telefonisch nicht erreichen

Wie berichtet, bat der Sohn des Paares am vergangenen Wochenende einen Nachbarn um Hilfe, weil er seine Eltern telefonisch nicht mehr erreichen konnte. Der Nachbar erkannte die gefährliche Situation und setzte einen Notruf ab. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an und holten die bewusstlosen Eheleute aus dem Haus, zwei Hubschrauber brachten sie im kritischen Zustand in ein Krankenhaus. Nach Auskunft des Polizeisprechers schwebten sie auch am Freitag noch in Lebensgefahr. (rilu/ands)