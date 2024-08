Nach kurzer Pause: Das Sonnendeck am Parkbad macht wieder auf

Nun ist es offiziell: Für das Neuburger Sonnendeck auf dem Parkhaus des Hallenbades geht es in die Verlängerung! Stefan Lindenthal hatte dort an den vier Juli-Wochenenden einen Versuch gewagt. Eine Bar, gemütliche Loungemöbel und liebevolle Dekoration sollten nicht nur eine neue Aufenthaltsfläche für laue Sommerabende schaffen, sondern auch dem Parkdeck eine neue Bedeutung verleihen. Mit Erfolg, wie sich zeigte.

Lindenthal spricht von einer überwältigenden Resonanz. „Das war mega cool, so etwas habe ich noch nicht erlebt! Die Gespräche mit den Besuchern waren so positiv, viele haben den Wunsch geäußert, dass es weitergeht.“ Dieser Wunsch soll nun in Erfüllung gehen. An zwei Wochen im August wird das Sonnendeck noch einmal öffnen.

Dass nach dem letzten Juli-Wochenende eine kleine Pause entstanden ist und nicht nahtlos weiter geöffnet war, liegt an organisatorischen Gründen. Weil das Wetter ihm im Juli mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, war bei Lindenthal der Wunsch immer größer geworden, eine Verlängerung anzubieten. „Ich möchte natürlich, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, das Sonnendeck kennenzulernen“, sagt er. Also fragte er bei den Stadtwerken, den Verantwortlichen für das Parkdeck am Hallenbad, an, und dort wurde grünes Licht gegeben. Entgegen anderweitiger Meldungen war jedoch noch nicht sofort klar, ob es mit dem Sonnendeck tatsächlich weitergeht.

Das Sonnendeck am Neuburger Hallenbad geht in die Verlängerung

„Ich musste erst ein paar Dinge prüfen und organisieren“, so Lindenthal. Denn diesmal will er seine Öffnungszeiten sogar noch etwas ausdehnen - was vor allem am Feiertag in der zweiten Augustwoche liegt. In dieser Woche soll das Sonnendeck schon am Mittwoch öffnen, also am 14. August. „Da ist ein Brückentag, ich hoffe, dass viele Menschen dadurch Zeit haben“, begründet Lindenthal seine Entscheidung. An dem Konzept wird er nichts ändern. Sprich, leise Musik, eine Bar, entspannte Atmosphäre. „Ich freue mich riesig, dass die Neuburger das Sonnendeck gut annehmen. Bei so viel Zuspruch musste ich einfach noch einmal aufmachen.“

Das Sonnendeck macht am 14. August wieder auf und wird in der ersten Woche am Mittwoch ab 18 Uhr, am Donnerstag und Sonntag ab 14 Uhr und am Freitag und Samstag ab 16 Uhr geöffnet haben. In der Woche darauf öffnet das Sonnendeck am Donnerstag, 22. August, ab 18 Uhr. Am Freitag und Samstag danach wieder ab 16 Uhr und am finalen Sonntag, 25. August, ab 14 Uhr.