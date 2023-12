Nach langem Leerstand: Dieser Laden eröffnet neben dem Action im Ostend

Plus Jahrelang stand die Verkaufsfläche neben dem Action-Markt im Neuburger Ostend leer. Jetzt steht ein neuer Mieter fest - zur Freude des Stadtteilmanagers.

Mit dem Weggang des Edeka-Marktes im Neuburger Ostend standen 2019 plötzlich zwei Gewerbeflächen in der Berliner Straße leer: Die ehemaligen Räume des Vollsortimenters sowie ein kleinerer Verkaufsbereich, den zuvor die Bäckerei Wünsche genutzt hatte. Die große Fläche ist seit 2021 wieder vermietet, dort hat sich der Non-Food-Discounter Action angesiedelt. Der kleine Nebenraum steht dagegen seit Jahren leer. Jetzt tut sich auch dort etwas. Ein neuer Mieter, der aus der Neuburger Innenstadt ins Ostend zieht, steht fest.

Es handelt sich um "Leon's Backwaren", ein Anbieter, der sich auf Balkan-Produkte spezialisiert hat. Zuletzt war das Geschäft in der Schäfflerstraße zu finden. Seit Anfang Dezember ist dieser Standort geschlossen. Nach dem Umzug soll der Laden ab 1. Februar in der Berliner Straße, neben dem Action-Markt, wieder eröffnen.