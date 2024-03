Neuburg

Nach langem Warten: Spatenstich für Feuerwehrhaus in Bittenbrunn ist gesetzt

Mit Elan zum Spatenstich traten (v.l.) OB Bernhard Gmehling, Bernhard Stöckl, Peter Ziegler, Dieter Klein, Ludwig Sens, Roland Schweller, Andreas Lösch und Statiker Martin Scheck an.

Plus Die Feuerwehr Bittenbrunn hat 20 Jahre lang auf eine neue Unterkunft gewartet. Jetzt wurde endlich der Spatenstich mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gesetzt.

Von Winfried Rein

Es ist eine unendliche Geschichte, die jetzt ihren Abschluss finden soll. Die Feuerwehr Bittenbrunn und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gaben mit einem Spatenstich den Startschuss zum Neubau des Feuerwehrhauses. Die Stadt Neuburg investiert eine Million Euro.

Das alte Feuerwehrhaus stand auf lehmigem Boden mit aufgefülltem Material. Es gab Setzungen und Risse. Die Stadt ließ die Bauschäden bereits vor 25 Jahren dokumentieren. 2014 lag das Thema Neubau und Erweiterung auf dem Tisch. Es habe lange gedauert, so OB Bernhard Gmehling, „aber jetzt ist es soweit.“ Er geht ebenso wie Feuerwehrreferent Peter Ziegler davon aus, dass die Bittenbrunner Wehr bereits zum Jahresende in ein angemessenes Domizil einziehen könne. Gmehling erinnerte auch an einen gemeinsamen Bauplan mit der Nachbarwehr Ried-Hessellohe, der aber keine Mehrheiten gefunden hatte.

