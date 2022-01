Nach langer Corona-Pause findet in Neuburg wieder ein Flohmarkt statt

Nach monatelanger Corona-Pause findet in Neuburg wieder ein Flohmarkt statt. Welche Regeln für diesen gelten.

Nach monatelanger Corona-Pause findet in Neuburg am Sonntag, 6. Februar, wieder ein Flohmarkt statt. Von 8 bis 15 Uhr können Trödler auf den Parkplätzen von Rewe und Aldi an der Nördlichen Grünauer Straße allerhand kaufen und verkaufen. Beginn für Verkäufer, auch zum Aufbau, ist um 7 Uhr.

Flohmarkt am Sonntag, 6. Februar, in Neuburg

Eine Anmeldung ist für Verkäufer, aufgrund der Corona-Lage, verpflichtend, bis spätestens Samstag, 5. Februar, 21 Uhr, unter Telefon 0178/3479213. Das Gelände wird abgesperrt, für Besucher und private Verkäufer gilt die 2G-Regel. Gewerbliche Verkäufer müssen sich an 2G-Plus halten. (ands)