Nach massiven Beschwerden: Neue Lösung für Monheimer Kreuzung

Die neue Ampelschaltung führte zu Staus in der Ingolstädter Straße in Neuburg. Jetzt reagiert die Stadt mit einem neuen Versuch.

Nach massiven Beschwerden zum Stau in der Ingolstädter Straße - hervorgerufen durch die neue Ampelschaltung - hat die Stadt Neuburg nun reagiert. Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, der Oberbürgermeister Bernhard Gmehling seit dieser Woche vertritt, hat am Montag angeordnet, die Ampelzeiten an der Monheimer Kreuzung zu verändern. Die Zustände in den vergangenen Tagen seien "völlig inakzeptabel" gewesen. Künftig gelten wieder die alten Umlaufzeiten, die vor der Umstellung angewendet wurden. Heißt: In der Ingolstädter Straße stadteinwärts hat man nicht mehr zehn Sekunden lang grün, wie es seit Donnerstag der Fall war, sondern wieder 21 Sekunden. Zu Stoßzeiten sind es sogar 30 Sekunden.

Stau in der Ingolstädter Straße: Neue Ampelregelung an der Monheimer Kreuzung

Die neue Regelung, die weiterhin eine eigene Grünphase für Fußgänger und Radfahrer beinhaltet, geht aufgrund der erhöhten Durchlaufzeit zulasten der grünen Welle in Richtung Luitpoldstraße. "Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen dieser Schritt haben wird", betont Dritter Bürgermeister Peter Segeth. "Deshalb probieren wir das lieber jetzt in den Ferien aus als zum Schulstart", sagt Habermeyer. Er vermutet, dass man zu Stoßzeiten kaum Auswirkungen spüren wird, da dann ohnehin der Verkehr zur Luitpoldstraße immer wieder ins Stocken kommt, etwa durch die Fußgängerüberwege. Möglicherweise wird man zu ruhigeren Randzeiten die fehlende grüne Welle bemerken, so Habermeyer.

Neue Regelung für die Monheimer Kreuzung ist der "letzte Versuch"

Nach seinen Angaben ist es der "letzte Versuch", um die Ampelschaltung mit einer eigenen Phase für Fußgänger und Radfahrer zu optimieren. Sollte die neuerliche Lösung erneut zu Problemen führen, habe man keine weiteren Optionen mehr. Die Ampeln sollen voraussichtlich bis Dienstagnachmittag oder -abend auf die neuen Umschaltzeiten programmiert werden.

Lesen Sie dazu auch