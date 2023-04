Nach NR-Berichten: Zukunft der Schloßfest-Kegelbahn ist gesichert

Der Schloßfest-Kegelbahn drohte das Aus. Doch nun hat der Neuburger Keglerverein, nach Berichten in der Neuburger Rundschau, eine Unterstellmöglichkeit gefunden.

Die Zukunft der Schloßfest-Kegelbahn ist gesichert. Nachdem die Neuburger Rundschau zweimal darüber berichtet hatte, dass der Keglerverein Neuburg dringend eine neue Räumlichkeit zum Unterstellen der Bahn benötigt, hat sich nun eine Möglichkeit aufgetan. Das Ehepaar Held aus Stengelheim hat sich auf die Berichte im Januar und April gemeldet und bietet einen eigenen Stadel an, um die Kegelbahn für die Zeit zwischen den Schloßfesten einzulagern. Der Keglerverein freut sich über diese Möglichkeit und nimmt das Angebot gerne an.

"Wir sind froh, diese Lösung gefunden zu haben", sagt der Vereinsvorsitzende Gerd Faude. Die aktuelle Lagerstätte in der Gärtnerei Euringer bricht nach dem kommenden Schloßfest weg. Deswegen hatte sich Faude in den vergangenen Monaten mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt und deutlich gemacht, dass ohne neue, kostengünstige Unterstellmöglichkeit der traditionsreichen Schloßfest-Kegelbahn das Aus drohe. Das Ehepaar Held bietet dem Keglerverein nun kostenlos eine Fläche in seinem Stadel an, wie Faude berichtet. Man habe die Räumlichkeiten vor Ort in Stengelheim angeschaut und feststellen können, dass jede Menge Platz zur Verfügung steht. Dort soll die Kegelbahn nun für die kommenden Jahre lagern.

Clemens und Martina Held haben laut Faude selbst eine Verbindung zum Schloßfest. Auf diesem betreiben sie in der Nähe der Kegelbahn ein Zelt, wo etwa aus der Hand gelesen oder Zöpfe geflochten werden. Deshalb sei ihre Motivation, eine Institution des Renaissance-Spektakels zu retten, besonders groß gewesen, sagt der Vorsitzende des Keglervereins. Dieser will sich mit bestimmten Angeboten beim Ehepaar Held erkenntlich zeigen.

Weiter geht unterdessen die Suche nach personeller Unterstützung für den Betrieb der Kegelbahn. Um neue Aktive zu gewinnen, kontaktierten die Verantwortlichen derzeit andere Kegelvereine im Landkreis, berichtet Faude.

