Neuburg

Nach Pächterwechsel im Brandlbad-Imbiss: Das ist für Kunden neu

Plus Vanessa van Delft betreibt seit dieser Saison den Imbiss im Neuburger Brandlbad. Was sie für Kunden verändert hat – und wie sie auf ein Missgeschick zum Start zurückblickt.

Von Andreas Zidar

Nach sieben Jahren steht hinter dem Imbiss im Neuburger Brandlbad ein neues Gesicht. Wie berichtet, hat zum Start in die neue Saison die Neuburgerin Vanessa van Delft als Pächterin übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Familie Gebel an, die seit 2016 die Badegäste mit "Toniz Pizza" mit Essen und Trinken versorgt hat. Nach den ersten Wochen berichtet van Delft über das, was neu ist, und blickt zurück auf ein Missgeschick zum Start.

Im Angebot hat van Delft natürlich die Freibad-Klassiker – Eis und Pommes. Letztere seien original holländisch und frisch, das heißt nicht aus der Tiefkühltruhe. Außerdem stehen unter anderem Currywurst, Hamburger – diesen gibt es auch als vegane Option –, belegte Semmeln und Salate zur Auswahl. Künftig soll auch ein Obstsalat hinzukommen, kündigt die Betreiberin an. Zu trinken bekommen Gäste neben Wasser, Bier und Co. auch Cocktails und Slush-Trinkeis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

