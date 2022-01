Nach Pfarrer Tischingers Tod: Priestermangel erfasst Neuburger Pfarreien

Plus Nach dem Tod von Anton Tischinger gibt es bei den Neuburger Pfarreien eine große Lücke, Laien übernehmen am Sonntag „Wort-Gottes-Feiern“. Stadtpfarrer Herbert Kohler beantragt Unterstützung.

Der Tod von Pfarrer Dr. Anton Tischinger hat eine Lücke in der Neuburger Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist gerissen – nicht nur personell. Im Großteil der sieben Pfarreien behilft man sich jetzt mit „Wort-Gottes-Feiern“. Außerdem hat Stadtpfarrer Herbert Kohler in Augsburg beantragt, Kaplan Dominic Leutgäb zum zweiten Pfarrer für Neuburg zu ernennen.