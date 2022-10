Neuburg

18:00 Uhr

Nach "Rapid Pacific": Kommodore begrüßt Soldaten wieder in der Heimat

„Wir haben durch eine gigantische Leistung beeindruckt, die aber ohne so motivierte und engagierte Leute nicht möglich wäre.“ Beim Rückkehrappell auf der Basis in Zell würdigte Kommodore Oberst Gordon Schnitger den Einsatz seiner Truppe am anderen Ende der Welt.

Plus Am Samstag kehren Eurofighter und Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders aus Australien zurück. Mit einem Rückkehrappell geht das Kapitel Down Under nun offiziell zu Ende.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Entspannt und mit einem Lächeln im Gesicht tritt Kommodore Oberst Gordon Schnitger am Donnerstagmittag zum Rednerpult in der Werfthalle auf dem Fliegerhorst in Zell. Vor ihm stehen knapp 250 Soldatinnen und Soldaten, die vor wenigen Tagen gesund und munter vom anderen Ende der Welt wieder in die Heimat, ins Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg, zurückgekehrt sind. Die Truppe landete mitsamt den Eurofightern zwar bereits am Samstag. Doch im Rahmen eines Rückkehrappells wollte Schnitger seine Mannschaft nun auch offiziell wieder in der Heimat begrüßen und damit „das größte Abenteuer unseres Verbands“ abschließen.

