Nach Streit um Huba-Dach: Jetzt will die Politik in Neuburg vorsorgen

Stadtpolitiker in Neuburg wollen Vorkehrungen treffen, damit sich ein Fall wie der des Huba-Dachs nicht wiederholt. Seit Wochen tobt ein Streit um die Höhe des neuen Dachstuhls direkt unterhalb des Schlosses. Der Fall ist hochumstritten und landet voraussichtlich vor Gericht. Um solche Konflikte künftig zu vermeiden, soll nun ein Bebauungsplan für den Bereich des Elisenplatzes aufgestellt werden.

Hierfür existierte bislang, wie für andere Innenstadtbereiche, kein gesonderter Plan. Bauanträge wurden stattdessen nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs beurteilt. Demnach müssen sich Vorhaben „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“. Außerdem darf das Ortsbild „nicht beeinträchtigt werden“, heißt es im Gesetzestext.

Ein Bebauungsplan für den Neuburger Elisenplatz

Solche allgemeinen Vorgaben sind für viele Bauprojekte ausreichend. Doch die Beurteilung bleibt ein Stück weit Ermessenssache, in Einzelfällen fehlt es an detaillierten Richtlinien. Die will die Verwaltung nun für den sensiblen Bereich rund um das Schloss ausarbeiten – aus aktuellem Anlass. „Wir haben gesehen, wie sehr wir über einen halben Meter diskutieren können“, sagt der zweite Bürgermeister und Baureferent Hans Habermeyer mit Blick auf den Huba-Streit. Mit einem Bebauungsplan wolle man für alle Seiten Rechtssicherheit schaffen und Dinge wie Höhen, Dachformen oder Dachneigungen festlegen. Der Bauausschuss soll in der Sitzung an diesem Mittwoch das Erstellen eines solchen Plans auf den Weg bringen.

Um Konflikte auch andernorts in Neuburg zu vermeiden, müsste man solche Richtlinien eigentlich in der kompletten Innenstadt aufstellen, sagt Habermeyer. Doch ihm ist bewusst: „Das wäre ein wahnsinniger Aufwand.“ Wenn, dann ginge es nur abschnittsweise. Den aktuellen Konflikt am Huba-Gebäude hätte man mit einem bereits zugrunde liegenden Bebauungsplan wohl vermeiden können, so Habermeyer. „Das wäre der aufwendigere, aber wahrscheinlich schlauere Weg gewesen. Aber hinterher ist man immer schlauer.“