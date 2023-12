Neuburg

18:00 Uhr

Nach über 50 Jahren: Die älteste Waschstraße in Neuburg schließt

Plus Die Waschstraße Haag in Neuburg gibt es seit 1973. Im Januar ist Schluss. Auf einen Nachfolger wird ganz bewusst verzichtet.

Noch sechs Mal aufsperren, das Licht anknipsen, den Wasserhahn aufdrehen und die Mechanik in Gang setzen. Dann ist endgültig Schluss. „Ein komisches Gefühl ist das schon“, sagt Walter Haag, und seine Ehefrau Gisela ergänzt, dass all die Kunden, die seit Jahrzehnten ihr Fahrzeug durch ihre Waschstraße lotsen, fassungslos auf die Nachricht reagierten und nur immer gefragt hätten, wohin sie denn nun fahren sollten. „Und das ist wirklich das Allerschlimmste für mich“, gesteht Haag emotional und senkt den Kopf.

Neuburg ohne die Waschstraße Haag – das ist eine ebenso einschneidende Veränderung, wie die Schließung eines Traditionsgasthauses. Irgendetwas wird fehlen. Aber nach dem 5. Januar rollt definitiv kein Pkw mehr durch die Anlage am Schiffmühlenweg in der Nähe des Wertstoffhofes, nach mehr als einem halben Jahrhundert. Am 28. September 1973, einem Freitag, hatte Walter Haag seine Waschstraße an der Ingolstädter Straße neben dem damaligen Neukauf eröffnet, damals noch topmodern und zum Preis von gerade mal drei bis vier Mark. 1995 ist er an den jetzigen Standort gezogen, sage und schreibe rund zwei Millionen Autos sind nach eigener Zählung seither durch seine Waschstraße gefahren, Generationen von Fahrerinnen und Fahrern kannten in Neuburg eigentlich nur diese eine Adresse, wenn es darum ging, ihr verdrecktes Gefährt wieder auf Hochglanz zu bringen. Aber jetzt war es wirklich so weit, die Reißleine zu ziehen.

