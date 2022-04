Neuburg

Nach über zehn Jahren zieht die THI aus der Neuburger Altstadt weg

Die THI verlässt den Standort in der Neuburger Amalienstraße.

Plus Gut zehn Jahre lang betrieb die Technische Hochschule Ingolstadt ein Forschungszentrum in der Neuburger Amalienstraße. Bald ist damit Schluss.

Von Andreas Zidar

Der Standort ist geschichtsträchtig. Es geht um das Haus am Oberen Tor, dem ehemaligen „Schneider- und Knopfmacherhaus“, das 1874 abgebrochen und anschließend neu gebaut wurde. Seit gut zehn Jahren ist dort, in der Neuburger Amalienstraße, die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) ansässig. In der Außenstelle sind ein Forschungszentrum, ein Graduiertenzentrum und das Institut für Akademische Weiterbildung untergebracht. Doch nicht mehr lange.

