Nach Unfall: Neuburger schlägt und tritt anderen Mann

Am frühen Dienstagmorgen kommt es in Neuburg zu einem Verkehrsunfall. Einer der beiden Beteiligten schlägt, tritt und beleidigt daraufhin den anderen.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5.55 Uhr ereignete sich in der Ingolstädter Straße/Eichstätter Straße in Neuburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei dem Unfall wurden laut Polizei die beiden Beteiligten, ein 38-jähriger Neuburger und ein 31-jähriger Neuburger, nicht verletzt.

Neuburg: Mann schlägt und tritt nach Unfall anderen Mann

Allerdings ging im Anschluss der 38-Jährige auf den Jüngeren los. Er schlug und trat auf ihn ein und beleidigte ihn. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (nr)