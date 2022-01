Neuburg

Nach Unfall: Neuburger Stadträtinnen fordern Schülerlotsen an Monheimer Kreuzung

Drei Stadträtinnen fordern Schülerlotsen an der Neuburger Kreuzung Monheimer/Ingolstädter Straße.

Nachdem erneut ein Unfall an der Kreuzung Ingolstädter Straße / Monheimer Straße in Neuburg passiert ist, fordern drei Stadträtinnen den Einsatz von Schülerlotsen an dieser Stelle.

Aufgrund eines erneuten Vorfalles an der Kreuzung Ingolstädter/ Monheimer Straße stellen die Stadträtinnen Gabriele Kaps ( CSU), Sissy Schafferhans (FW) und Franziska Hildebrandt (WIND) den Antrag, an dieser Stelle als Sofortmaßnahme Schülerlotsen zu den auch an anderen Kreuzungen etablierten Zeiten einzusetzen, um gefährliche Situationen zu minimieren. Diese Schülerlotsen müssen auch nach der Einrichtung der Radfahrerfurt über die Monheimer Straße für die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen sorgen. Als Begründung für den Antrag nennen die Antragsstellerinnen zwei Problem-Situationen: Zum Einen sind es die auf der Ingolstädter Straße stadteinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer, die rechts in die Monheimer Straße abbiegen wollen und mit den weiterhin stadteinwärts fahrenden Radfahrern kollidieren können. Diese gefährliche Situation wurde durch die im Verkehrsausschuss beschlossenen Maßnahmen deutlich entschärft. Stadträtinnen fordern Schülerlotsen an Monheimer Kreuzung in Neuburg Noch nicht entschärft ist laut Antrag die zweite Verkehrssituation der stadtauswärts von der Donaubrücke kommenden Verkehrsteilnehmer, die links in die Monheimer Straße abbiegen wollen. Die Ampelschaltung erlaubt hier etwa vier Fahrzeugen abzubiegen, bevor der motorisierte Gegenverkehr und die Fußgänger/Radfahrer grün bekommen. Die weiteren Linksabbieger müssen den Gegenverkehr und die Fußgänger/Radfahrer beachten. Und hierin liegt laut Antragstellerinnen das Problem: "Viele motorisierte Verkehrsteilnehmer versuchen, noch schnell die Kreuzung zu verlassen und übersehen in der Beschleunigung die bereits auf der Straße befindlichen, bei Grün gestarteten Fußgänger/Radfahrer. Diese Situation kann man täglich dutzendfach beobachten. Deshalb sehen wir die Notwendigkeit zu handeln und fordern die Einsetzung eines Schülerlotsen, der zumindest seine Kelle in die Straße hält, eine wichtige Maßnahme." Langfristig sei aber nur mit einer bereits mehrfach beantragten eigenen Ampelschaltung für Fußgänger und Radfahrer eine für alle Verkehrsteilnehmer sichere Querung möglich, schließen Kaps, Schafferhans und Hildebrandt ihren Antrag. (nr) Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Wieder Unfall an gefährlicher Kreuzung: Eltern fordern Stadt Neuburg zum Handeln auf

Neuburg Wieder Unfall an Neuburger Kreuzung: Elfjährige Radlerin verletzt

