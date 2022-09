Neuburg

vor 16 Min.

Nach Urteil: Funkmast am Schlößchenweg darf gebaut werden

Auf der Wiese zwischen Damm, Pferdehof und Edeka will die Deutsche Funkturm GmbH einen Funkmast errichten. Die Stadt Neuburg war dagegen, aber das Verwaltungsgericht wehrte den abgelehnten Bauantrag ab.

Plus Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist eindeutig: Am Schlößchenweg in Neuburg ist flächendeckendes Netz mehr wert als eine schützenswerte Grünfläche. Wann die Bauarbeiten beginnen sollen.

Von Gloria Geißler

Um den Funkturm, den die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochter der Telekom, auf der Wiese zwischen Schlößchenweg und Edeka errichten möchte, wurde durchaus gerungen. Denn die Stadt Neuburg findet den Standort alles andere als optimal. Nicht umsonst habe man diese innerstädtische Grünfläche durch einen Bebauungsplan geschützt, erklärte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling damals. Sie markiere ein besonderes Stückchen Land – zwischen Donau, Reiterhof und Schlösslwiese gelegen – mit wertvollen Biotopen, wie die Untere Naturschutzbehörde bescheinigte, und Blick auf das Neuburger Schloss.

