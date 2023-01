Nach Vandalismus auf Friedhof: Neuburg verzichtet auf Videoüberwachung

Nachdem auf dem Friedhof in der Neuburger Franziskanerstraße Dutzende Gräber beschädigt worden sind, forderten einige Bürger Videoüberwachung. Warum die Stadt darauf verzichtet.

Die Taten der beiden jugendlichen Friedhofsvandalen kurz vor Allerheiligen haben in Neuburg eine Debatte über die Sicherheit der letzten Ruhestätten ausgelöst. Aufgrund der massiven Zerstörungswut, durch die Dutzende Gräber an der Franziskanerstraße in Mitleidenschaft gezogen worden sind, forderten einige Bürger eine Videoüberwachung auf dem Friedhof. Die Stadt ließ in der Folge prüfen, ob eine solche Aufzeichnung mit dem Datenschutz vereinbar wäre. Das wäre sie wohl, teilt Stadtsprecher Bernhard Mahler nun auf Anfrage unserer Redaktion mit - sofern die Kameras nur dann aktiv sind, wenn der Friedhof für die Öffentlichkeit verschlossen ist.

Nach Vandalismus: Keine Videoüberwachung auf Neuburger Friedhof

Doch trotz dieser Möglichkeit will die Stadt auf eine solche Videoüberwachung verzichten. Das Gelände an der Franziskanerstraße sei groß und es gebe viele Zugangsmöglichkeiten. Eine lückenlose Videoaufzeichnung und -auswertung würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen, erklärt Mahler. Die Tat sei ein schrecklicher und außergewöhnlicher Einzelfall gewesen - "Gott sei Dank", so der Sprecher. Die Stadt sehe sich deshalb aktuell nicht veranlasst, eine solche Maßnahme zu treffen. Dafür habe man den kommunalen Ordnungsdienst beauftragt, das Gelände verstärkt im Blick zu haben. Sollte es erneut zu Vorfällen kommen, was man nicht hoffe, werde man sich neu mit der Thematik auseinandersetzen, kündigt Mahler an.

