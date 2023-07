Nach Verfolgungsjagd und Rangelei: Neuburger fällt mit Polizist in Baugrube

Zuvor gab es zwischen dem Neuburger und dem Beamten eine Verfolgungsjagd.

Zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem bislang unbekannten Rollerfahrer sowie dessen Mitfahrer kam es am Dienstag in Neuburg. Als die Beamten den 18-Jährigen erwischten und festnehmen wollten, kam es zu einem Gerangel und einer der Polizisten stürzte in eine Baugrube.

Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife gegen 10.30 Uhr in Neuburg ein Roller auf, auf dem zwei Männer saßen. Der Beifahrer hatte keinen Helm auf, weshalb ihn die Beamten kontrollieren wollten - und der Rollerfahrer ergriff die Flucht. Im Bereich des Schmidwegs im Stadtteil Feldkirchen stieg der Sozius laut Polizei ab und flüchtete zu Fuß in ein Privatgrundstück. Der Rollerfahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung B16. Währenddessen konnten die Polizisten den Sozius stellen.

Polizist stürzt nach Rangelei mit Flüchtendem in Baugrube

Bei der Festnahme versuchte der 18-jährige Neuburger, einen der Polizisten zu schlagen. Bei dem anschließenden Handgemenge stürzten ein Polizist und der Neuburger in eine Baugrube. Während der 18-Jährige unversehrt blieb, kam der Polizist mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus.

Bei der Durchsuchung des Neuburgers fand die Polizei zudem eine kleinere Menge Marihuana. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Rollerfahrer dauern an.(AZ)