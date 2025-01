Nach verunglücktem Silvestermenü: Neuanfang für die „Rennbahn“

Wenn der Küchenchef ausgerechnet während des Silvestermenüs keine Lust mehr hat, dann bekommt die Gaststätte ein Problem. Das ist der „Rennbahn“ in Neuburg passiert. Seit Jahresanfang hat das Traditionslokal geschlossen. An der Eingangstür weist ein Schild darauf hin, dass sich das Haus „in Betriebsurlaub“ befindet. Tatsächlich soll die Rennbahn am 5. Februar wieder öffnen, allerdings ist es zugleich ein Neuanfang.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rennbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis