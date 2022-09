Nach vielen Debatten: Ist an der Monheimer Kreuzung nun alles gut?

Durch die neue Ampelschaltung an der Monheimer Kreuzung in Neuburg bleiben Staus weitestgehend aus. Der Verkehrsreferent ist glücklich. Doch nicht jeder Radler hält sich an die Regeln.

Vor einigen Wochen war die Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in aller Munde – mal wieder. Die am heftigsten diskutierte Verkehrsstelle Neuburgs hatte von Ried kommend für lange Staus gesorgt. Grund war die neue Ampelschaltung, die Fußgängern und Radfahrern eine eigene Grünphase ermöglichen sollte. Doch in der Praxis war die Folge ein Chaos. Die Stadtspitze reagierte schnell und änderte die Ampelschaltung, um die Situation zu entspannen. Seitdem gelten wieder die alten Umlaufzeiten, die vor der Umstellung angewendet wurden. Die neue Regelung, die weiterhin eine eigene Grünphase für Fußgänger und Radfahrer beinhaltet, geht aufgrund der erhöhten Durchlaufzeit zulasten der grünen Welle in Richtung Luitpoldstraße.

Natürlich stand die Angelegenheit in der ersten Sitzung des Verkehrsausschusses nach der Sommerpause auf der Tagesordnung. Es ging nicht darum, neue Beschlüsse zu fassen, sondern das Geschehene aufzuarbeiten.

Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg: Der Verkehr läuft wieder gut

Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest berichtete, dass man mit der neuerlichen Regelung sehr zufrieden sei – auch wenn man es nicht allen recht machen könne. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) sprach von einem langen Weg, der in dieser Angelegenheit vorausgegangen war. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die schnell auf die nicht funktionierende Ampelschaltung reagiert hatten. Mit der jetzigen Situation sei Pfahler „absolut glücklich“. In seinen Augen habe man „das Bestmögliche herausgeholt“. Diesem Lob schloss sich auch Gerhard Schoder (Grüne) an.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist ebenfalls der Meinung, dass der Verkehrsfluss an dieser Kreuzung nun „ganz gut“ funktioniere. Er erinnerte jedoch daran, dass die aktuelle Regelung nicht mehr dem entspreche, was der Verkehrsausschuss einst beschlossen hatte, also eine reine Grünphase für Radler und Fußgänger mit einer kürzeren Umlaufzeit. Ein Problem seien außerdem Radfahrer, die sich an der grünen Ampel für Autofahrer orientieren und über die Kreuzung fahren, obwohl die Radfahrerampel Rot zeigt, schilderte Gmehling seine Beobachtungen. (ands)

