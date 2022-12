Neuburg

Nach Weihnachten ist Schluss: Jagdschlössl in Laisacker macht zu

Bald bleibt die Küche im Jagdschlössl in Laisacker kalt. Die derzeitigen Pächter hören nach Weihnachten auf.

Plus Gutbürgerliche Küche, gemütliches Ambiente und eine charismatische Wirtin: Für all das steht das Jagdschlössl in Laisacker. Doch bald bleibt die Küche kalt, die Pächter hören auf.

Von Katrin Kretzmann

Es gibt viele Dinge, die ein gutes Wirtshaus ausmachen. Dazu zählen rustikale Gemütlichkeit, Hausmannskost und natürlich ein Wirt oder eine Wirtin, der oder die dem Ganzen einen authentischen Charakter, die persönliche Note schenkt. Ein solches Wirtshaus ist das Jagdschlössl im Neuburger Stadtteil Laisacker. Seit fast zehn Jahren wird es von Elli Lautner gemeinsam mit ihrem Partner Jörg Kellner geführt. Doch nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag ist Schluss, die beiden hören auf. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht.

