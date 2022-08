Neuburg

vor 59 Min.

Nach wie vor Behinderungen: Das tut sich am Neuburger Arco-Felsen

Plus Nach den Sprengungen gilt am Neuburger Arco-Felsen nach wie vor: Betreten auf eigene Gefahr. Sowohl am Felsen als auch am Donau-Ufer wird sich etwas verändern.

Von Andreas Zidar

Der Sprengstoff wurde längst gezündet, die Felsnase unterhalb des Arco-Schlosses schon lange abgetragen. Das war im April und Mai. Damals haben Experten einer Fachfirma mithilfe mehrerer Sprengungen Hunderte Tonnen Gestein beseitigt, um sicherzugehen, dass das vorstehende Felsmassiv nicht abbricht und darunter laufende Spaziergänger gefährdet. Auch Monate nach der spektakulären Sprengung ist der Weg entlang der Donau, zwischen Neuburg und Joshofen, nach wie vor nur mit Einschränkungen passierbar. Immer noch stehen am Weg Absperrungen, um den Felsen verdeutlichen Warnschilder: „Betreten und Befahren auf eigene Gefahr.“ Die Angelegenheit ist längst nicht erledigt. Am vergangenen Freitag trafen sich Verantwortliche zu einem Ortstermin am Arco-Felsen. Anwesend waren unter anderem Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sowie Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde und des Wasserwirtschaftsamtes. Sie hatten mehrere Punkte zu besprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen