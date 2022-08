Nach zwei Jahren Pause feierte das Descartes-Gymnasium wieder ein Schulfest

Nach zwei Jahren Pause feierte das Neuburger Descartes-Gymnasium wieder ein Schulfest. Dabei wurden auch Lehrerinnen und Lehrer verabschiedet.

Nach zweijähriger Pause konnte am Descartes-Gymnasium wieder die Schulfamilie zusammen kommen. Oberstudiendirektor Peter Seyberth lud zum Schulfest ein und es wurde bis spät in den Abend gefeiert. Eltern und Kinder wurden von Chemie-Shows, Akrobatikeinlagen und einer Parcours-Vorführung unterhalten. Dazu spielte die Schulband und über einen Charity-Lauf und Spenden wurde Geld für Pater Gerhard im Wert von beinahe 1000 Euro gesammelt.

Neuburg: Schulfest am Descartes-Gymnasium

Am letzten Schultag wurden zunächst die besten Kinder und Jugendlichen geehrt und dabei nicht nur die besten Schülerinnen und Schüler mit einem Schnitt von besser als 1,4 gelobt, sondern auch Talente der Schulfamilie vorgestellt, die sonst oft nur hinter den Kulissen ihr Können unter Beweis stellen, wie etwa die Teilnehmerinnen von „Zehn für Zukunft“, Anna Heyne, Lea Stadler, Christina Kaufmann und Marie-Sophie Rapp an der Akademie in Tutzing oder auch Tim Kirchhofer, der an der Deutschen Schülerakademie teilnehmen durfte.

Im Anschluss verabschiedete sich das Kollegium von Lehrerinnen und Lehrer, die es zurück in die Heimat zog. So verließen Tanja Nagl, Conny Götz, Johannes Bernhard, Dominik Kremer und Franzi Wirthensohn das Descartes mit mindestens einem weinenden Auge. Das Descartes-Gymnasium dankt allen für ihr tolles Engagement und wünscht viel Erfolg an der neuen Schule. (AZ)