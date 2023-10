Nachbar mit dem Tod bedroht: Polizei wird in Neuburg zu Hilfe gerufen

Ein Neuburger droht, seinen Nachbar umzubringen. Die Polizei muss einschreiten.

Weil ein Mann seinen Nachbarn bedroht hatte, wurde in Neuburg die Polizei gerufen. Das geht aus einem Bericht der Beamten hervor. Ein 46-jähriger Mann aus Neuburg hat Mittwochmittag, 11. Oktober, seinem Nachbarn in einer Unterkunft in der Grünauer Straße gedroht, ihn umzubringen.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da der 46-Jährige laut Zeugen in der Unterkunft einem 27-jährigen Nachbarn aus Neuburg drohte, ihn umzubringen. Beim Eintreffen der Polizei wurde der 46-Jährige in seinem Zimmer angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Einen Alkotest verweigerte der 46-Jährige. Eine zunächst vermutete Bedrohung mit einem Messer gab es nicht. Es blieb bei einer verbalen Bedrohung. Verletzt wurde niemand. Bei dem 46-Jährigen wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)