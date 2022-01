Nachfolge als Neuburgs OB: Ein möglicher Kandidat stichelt bereits

Plus Neuburgs OB Bernhard Gmehling wird 2026 aufhören. Seine Kontrahenten der vergangenen Wahl reagieren gemischt darauf. Bringt sich einer schon als Nachfolger in Stellung?

Neuburg wird 2026 einen neuen Oberbürgermeister bekommen – dies steht nach der neuerlichen Aussage des aktuellen Rathauschefs Bernhard Gmehling fest. Dieser hatte in diesen Tagen „definitiv“ ausgeschlossen, nochmals zu kandidieren, und als Grund angeführt, dass er dann 66 Jahre alt sei. Eine Ankündigung, die sicher nicht überraschend kam. Trotzdem mischen sich die Karten in der Neuburger Lokalpolitik neu. Gmehlings Gegenkandidaten der vergangenen Wahlen äußern sich sehr unterschiedlich zum Ausstieg des langjährigen Stadtoberhaupts. Einer stichelt bereits jetzt gegen mögliche Kontrahenten.