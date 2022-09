Nachfolge für Sonja Kalisch: Wann bekommt die PWS eine neue Leitung?

Nach dem Weggang von Sonja Kalisch bekommt die Paul-Winter-Realschule in Neuburg eine neue Leitung. Doch bis dahin vergeht noch einige Zeit.

Nach dem Abschied von Sonja Kalisch, der bisherigen Schulleiterin der Paul-Winter-Realschule in Neuburg, gilt es nun die Stelle neu zu besetzen. Doch dies wird offenbar einige Zeit in Anspruch nehmen. Laut dem Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West schreibt das Staatsministerium die Stelle erst im Herbst aus. Im Wettbewerbsverfahren wird dann eine Nachbesetzung ausgewählt. Bis das geschieht, übernimmt der Erste Konrektor Martin Distl den Posten der Schulleitung.

17 Bilder Servus: "Powerfrau" und Alphatiert" verlässt die Paul-Winter-Schule in Neuburg Foto: Manfred Rinke

PWS in Neuburg: Vorerst kein Ersatz für Sonja Kalisch

Wie berichtet, wurde Sonja Kalisch zur Ministerialbeauftragten für die Realschulen in München befördert. Sie steht damit nun insgesamt 49 Realschulen vor. (taf)

