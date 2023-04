Neuburg

vor 33 Min.

Nachfolgerin gefunden: Naturladen in der Schrannenhalle wird weitergeführt

Der Naturladen in der Neuburger Schrannenhalle wird weitergeführt – eine Nachfolgerin für Ursula Kober ist gefunden.

Plus Mit dem Naturladen in der Neuburger Schrannenhalle geht es weiter. Welche Nachfolgerin Ursula Kober gefunden hat.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Was sich zuletzt angedeutet hat, ist nun offiziell: Mit dem Naturladen in der Neuburger Schrannenhalle geht es weiter. Ursula Kober, die das Geschäft vier Jahrzehnte betrieben hat und nun aufhören möchte, hat eine Nachfolgerin gefunden. So ganz zurückziehen möchte sich die 73-Jährige jedoch vorerst nicht.

Wie berichtet, haben gesundheitliche Gründe und die Pflege der Mutter Kober dazu bewogen kürzerzutreten. Sie und die Verantwortlichen der Stadt haben in den vergangenen Wochen nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht – und wurden überraschend schnell fündig. Michele Deistler wird den Laden zum 1. September übernehmen. Die Neuburgerin kennt die örtlichen Gegebenheiten gut. Seit fünf Jahren helfe sie bereits ehrenamtlich im Weltladen aus, gegenüber dem Naturladen in der Schrannenhalle, sagt Kober. Dies seien gute Voraussetzungen, denn die beiden Geschäfte teilen sich einen gleichen Kundenstamm. Deistler, eine 37-jährige gelernte Chemielaborantin, kenne die Halle und das Sortiment, und habe schon länger in diese Richtung arbeiten wollen, berichtet Kober.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen