Nachhaltig oder störend? Neuburger Pfandsammelringe werden weiter getestet

Plus Mehrere Monate wurden Sammelringe für Pfand am Schrannenplatz in Neuburg getestet. Eine erste Bilanz des Nachhaltigkeits-Projekts fällt ernüchternd aus.

Vermüllte Ringe, kaum Pfandflaschen, mehr Aufwand: Seit die Sammelringe für Pfandgut in der Neuburger Innenstadt, genauer gesagt am Schrannenplatz, installiert wurden, ist die Reaktion der Bürger sehr verhalten. Im August des vergangenen Jahres wurde eine Testphase für solche Sammelringe beschlossen, wie vereinbart, wurde nun nach einem sechsmonatigen Testlauf eine erste Bilanz gezogen. Trotz geringem Erfolg soll der Test aber weitergehen.

Die ursprüngliche Idee, für Pfandflaschen solche Ringe anzubringen, stammte vom Jugendparlament. Mit den Ringen solle die Stadt sauberer gehalten werden und zudem wollte man Menschen unterstützen, die auf das Sammeln von Pfandgut angewiesen sind. Mit den Ringen müssten sie nicht mehr in Mülleimern suchen, wo sie sich durch anderen Unrat verletzen könnten.

Ab August wurden daher am Schrannenplatz vier solcher Sammelringe für Pfandflaschen angebracht. Wie einige Bilder von der Stadtreinigung jedoch zeigten, trugen die neuen Pfandbehälter nicht zu einer sauberen Stadt bei. Bei Großveranstaltungen sogar zum direkten Gegenteil. So präsentierte Thomas Stemmer vom Städtischen Tiefbauamt eine Aufnahme, die einen Pfandring nach Weiberfasching zeigte. In die Ringe, die eigentlich für Pfandflaschen gedacht waren, war willkürlich Müll gestopft und auch rund um den Sammelring war wahllos Unrat geworfen worden.

Testphase für Sammelringe in Neuburg wird ausgeweitet

Stemmer berichtete davon, dass die Ringe einen deutlichen Mehraufwand für die Stadtreinigung bedeuten würden. Denn durch die falsche Benutzung würden diese schnell verschmutzen und müssten oft gesäubert werden. "Die Ringe werden eindeutig nicht für das genutzt, für das sie geplant sind", resümierte Stemmer. "Wir müssten deutlich mehr Aufklärungsarbeit betreiben." Er plädierte daher dafür, die Testphase für die Sammelringe noch auszuweiten und Schilder über den Ringen anzubringen, die die Nutzung der Ringe erklären.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wollte die Testphase lieber gleich beenden. Für ihn war das Projekt eindeutig gescheitert, "die Pfandringe rentieren sich nicht". Ähnlich beurteilte WIND-Stadtrat Frank Thonig die Situation. "Alles was ich an Müll mitbringe, nehme ich wieder mit", meinte Thonig und verwies darauf, dass der nachhaltigste und ganzheitlichste Ansatz nicht sei, die Bürger dazu zu erziehen, ihren Müll in der Stadt zu lassen, sondern diesen zu Hause zu entsorgen. "Ich habe meine Zweifel, die Ringe werden missbraucht, daher würde ich das nicht fortsetzen", so Thonig.

Ganz anders beurteilte Nina Vogel (Die Grünen) das Projekt. "Wir gehen den richtigen Weg mit diesem Vorzeigeprojekt und sollten dieses weiterdenken und an anderen Standorten erweitern", meinte Vogel. Sie schlug zudem vor, Mülleimer für die Bürger attraktiver zu machen, in dem man beispielsweise mit lustigen Aufklebern dazu animiere, den Müll in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Weiter schlug die Grünen-Stadträtin vor, von der Neuburger Gruppe Zero Waste und Studierenden ein ganzheitliches Müllkonzept für die Stadt entwickeln zu lassen.

Pfandsammelringe in Neuburg bisher kaum angenommen

Jugendreferent Roland Habermeier unterstütze dieses Vorhaben und verwies zudem darauf, dass das Jugendparlament bereits an einem Konzept arbeite, wie man die Pfandsammelringe besser bewerben kann und damit auch Aufklärung bei den Neuburger Bürgerinnen und Bürgern bezüglich des Projekts betreiben könne. Seiner Meinung nach würden die meisten Menschen solche Ringe noch gar nicht kennen und müssten erst darauf aufmerksam gemacht werden.

Generell zeigte sich im Gremium eine Mischung aus Skepsis und Zuversicht bezüglich des Projekts. Einige Stadträte verwiesen darauf, dass der Weiberfasching nicht repräsentativ für die Vermüllung der Sammelringe sei, andere betonten, es sei nicht die Aufgabe der Stadt, die Bürger zur korrekten Müllentsorgung zu erziehen. Dennoch zeigte sich schlussendlich Einigkeit darüber, das Projekt testweise noch bis in den Herbst weiterlaufen zu lassen.