Neuburg

vor 33 Min.

Nachhaltig statt verschwenderisch: So gelingt die Weihnachtszeit ohne Müllberge

In der Weihnachtszeit fällt oft viel Müll bei Dekoration und Verpackung an. Das muss jedoch nicht sein.

Plus Die Weihnachtszeit ist die größte Konsumfalle des Jahres. Doch auch ohne viel Verpackungsmüll lässt sich der Advent besinnlich gestalten. Zero Waste Neuburg verrät, wie das geht.

Von Anna Hecker

Stille Nacht, verschwenderische Nacht? In der Weihnachtszeit dem Konsum zu verfallen, passiert wohl tausenden Menschen. Für die lieben Verwandten werden Geschenke gesucht, das Haus will festlich geschmückt werden und das Heim glanzvoll erstrahlen. Das frisst oft viel Geld, kostet Strom und verursacht riesige Müllberge. Dabei funktioniert es mit ein bisschen Raffinesse auch ohne schlechtes Gewissen, den Advent gebührend zu feiern. Manuela Breu und Franziska Schmid von Zero Waste Neuburg geben Tipps für eine nachhaltige Adventszeit.

Die vollgepackten Regale der Läden senden in der Adventszeit ein eindeutiges Signal: Kaufen, kaufen, kaufen. Der richtige Kranz will ausgesucht und mit den passenden Kerzen bestückt werden. In diesem Jahr soll die Lichterkette funkelnde Sterne statt Kugeln haben und der Christbaum nun blau statt rot leuchten. Raus mit der alten Weihnachtsdeko und vollgemacht ist der Einkaufswagen mit allerlei neuem funkelndem Tand. Doch Halt, genau hier liegt das Problem, sind sich Breu und Schmid enig. "Mann muss nicht jedes Jahr neu dekorieren und immer mehr kaufen. Lieber nimmt man sich die Zeit und überlegt, was einem wirklich gefällt", empfiehlt Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

