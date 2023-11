Nachhaltigkeit erleben: Am Campus Neuburg startet Veranstaltungsreihe

THI-Studierende am Campus Neuburg rufen die Veranstaltungsreihe „Circular Future“ ins Leben. In verschiedenen Formaten zeigen sie Wege zu einem nachhaltigeren Lebensstil auf.

Elf Grad, Nieselregen, böiger Wind – nicht unbedingt das ideale Wetter für einen Kräuterspaziergang. Doch getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“ ließen sich zehn THI-Studierende nicht abschrecken und tauchten gemeinsam mit dem Experten Andreas Kuhn vom Institut für angewandte Nachhaltigkeit (inas) in die Welt der heimischen Pflanzen ein. Der Forstwissenschaftler und Gründer des Unverpacktladens „NurINPur" gab während der eineinhalbstündigen Wanderung vom Campus Neuburg aus spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Pflanzen und ihre Gemeinsamkeiten mit dem Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung der THI. Auch die Nutzung ihrer Wirkstoffe, zum Beispiel in der Medizin, und die Kommunikation zwischen einzelnen Pflanzen wurden thematisiert. Ein Besuch des angelegten Neuburger Kräutergartens durfte nicht fehlen. Mit aufgefrischtem Wissen und neuen Eindrücken in der Bestimmung von Kräutern und Bäumen startete der Kräuterspaziergang die Reihe „Circular Future“.

THI startet am Campus Neuburg die Veranstaltungsreihe „Circular Future"

Vivienne Kleinschmidt (23), Nadja Naura (25) und Larissa Wagenknecht (21), Studierende des Bachelor-Studiengangs Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement", haben diese Initiative ins Leben gerufen. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sie laut Mitteilung schon lange, auch privat: „Für eine lebenswerte Zukunft ist es wichtig, dass wir alle dazu beitragen, nachhaltiger zu leben“, sagt Wagenknecht. Dogmatisch sind die jungen Frauen nicht, sie wollen mit ihren Veranstaltungen die Menschen abholen und Wege in eine nachhaltigere Zukunft aufzeigen, heißt es.

Die Veranstaltungsreihe „Circular Future“ wird im Rahmen des Projekts Mensch in Bewegung realisiert. Am 22. November ist ab 19 Uhr eine „Dokusion“ mit Filmvorführung geplant. Ausgehend von der Dokumentation „Ressource Müll“ findet eine Podiumsdiskussion mit Prof. Reinhard Büchl, Prof. Oliver Blask sowie Studierenden und Vertretern von „Zero Waste“ Neuburg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht notwendig. Informationen unter www.mensch-in-bewegung.info oder unter www.thi.de/hochschule/veranstaltungen. (AZ)