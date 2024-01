Nachhaltigkeit in Neuburg: Wie Kunden von einem neuen Bonusheft profitieren

In Neuburg wird nachhaltiges Einkaufen jetzt noch lohnender. Ein neues Bonusheft lockt mit Rabatten und zeigt, wie man bewusst konsumiert. Zu gewinnen gibt es auch etwas.

Nachhaltig einkaufen und konsumieren soll sich lohnen. Kundinnen und Kunden in Neuburg steht dafür nach 2021/2022 nun zum zweiten Mal ein Bonusheft zur Verfügung. Dieses bietet Vergünstigungen oder Zusatzleistungen bei insgesamt 36 teilnehmenden Geschäften, Vereinen und städtischen Einrichtungen, die sich Umweltbewusstsein auf die Fahnen schreiben. Wer einen der über 40 Gutscheine aus dem kostenlosen Bonusheft vorzeigt, bekommt beispielsweise einen Rabatt oder einen Gratis-Artikel dazu.

Bonusheft: Neuburgs Weg zum nachhaltigen Konsum

Herausgegeben hat das Heft die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 der Stadtverwaltung, mit Unterstützung des Stadtmarketings, der Stadtwerke, der Landkreisbetriebe sowie der THI. "In Neuburg gibt es mehr nachhaltige Produkte als man denkt", sagt Umweltingenieurin Birgit Bayer-Kroneisl bei der offiziellen Vorstellung des Hefts. Neben ihr war ein Student des Neuburger THI-Campus verantwortlich für das neue Angebot. Devin Stark absolvierte 18 Wochen lang ein Praktikum bei der Stabsstelle Umwelt und gestaltete das Bonusprogramm maßgeblich mit. Dafür gibt es Lob von allen Seiten. "Er hat sich richtig reingehängt, tolle Arbeit", wertschätzte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling das Engagement des Studenten. Der Rathauschef freue sich über die Gemeinschaftsleistung, die ein solches Projekt erst möglich macht, und dankt den beteiligten Sponsoren und Unternehmen, die dadurch ihr Umweltbewusstsein zeigten. Das Heft soll ein Angebot und Anreiz für Bürgerinnen und Bürger sein, sich nachhaltig vor Ort zu versorgen, so Gmehling.

Sie stehen hinter dem Bonusheft: Umweltingenieurin Birgit Bayer-Kroneisl und THI-Student Devin Stark. Foto: Andreas Zidar

Das Bonusheft, das für das laufende sowie das kommende Jahr gilt, liegt in allen beteiligten Geschäften, in der Stadtverwaltung sowie in der Tourist-Info aus, berichtet Birgit Bayer-Kroneisl. Um das Mitmachen noch attraktiver zu machen, haben die Organisatoren zusätzliche Anreize geschaffen. Wer in einem Jahr mindestens fünf Gutscheine einlöst, erhält als Geschenk ein LED-Leuchtmittel oder wahlweise einen Gutschein für "Too Good To Go" bei den teilnehmenden Partnern - dem Naturladen sowie dem Obstkistl-Nachfolger Carmela. Über die App können Geschäfte übrig gebliebene Lebensmittel an Selbstabholer verkaufen. So soll weniger Essen in der Tonne landen und die Kundinnen und Kunden profitieren von vergünstigten Preisen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihre Gutscheine einreichen, wird außerdem ein Slow-food-Drei-Gänge-Menü für zwei Personen beim Gasthof Neuwirt verlost.

Neuburgs Bonusheft: Mehr als nur Rabattaktionen

Das Bonusheft soll nicht nur finanzielle Anreize für nachhaltige Einkäufe setzen, sondern auch informieren. Auf den insgesamt 97 Seiten erfahren die Leserinnen und Leser unter anderem die Bedeutung der verschiedenen Bio-, Lebensmittel- und Tierwohl-Siegel, was der Code auf Eierschalen aussagt, wie man sich klimafreundlich fortbewegen kann, wie die Stadt Neuburg energieeffizientes Bauen und Sanieren fördert, wie sich Energie im Haushalt einsparen lässt, auf welche Weise man Müll vermeidet und wie Lebensräume im eigenen Garten entstehen.

Hinter dem Bonusheft stehen 36 teilnehmende Geschäfte, Vereine und städtische Einrichtungen. Foto: Andreas Zidar

Bayer-Kroneisl kündigt darüber hinaus Plakataktionen in Geschäften an. So sollen Kundinnen und Kunden auf Mehrwegangebote hingewiesen werden, etwa die Initiative "Einmal ohne, bitte", die verpackungsfreies Einkaufen fördert. Solche Angebote müssten Kundinnen und Kunden noch viel mehr nutzen, wünscht sich Bayer-Kroneisl.