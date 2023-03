Nachruf auf Ernst Lettenmayer: Mit Empathie und Einsatz für Neuburg

Ernst Lettenmayer ist mit 85 Jahren gestorben. Der Geschäftsmann kämpfte stets für eine attraktive Neuburger Innenstadt.

Er war nicht schwer krank gewesen, aber zunehmende Komplikationen hatten dazu geführt, dass er vergangene Woche im Klinikum Ingolstadt im Kreis seiner Familie eingeschlafen ist. „Wir vermissen ihn sehr“, sagen die Kinder Sandra und Andreas. Die Enkelkinder hielten den Familienmenschen Ernst Lettenmayer auf Trab, wenn er wie zuletzt nicht mehr so oft Freunde und Bekannte vor der Parfümerie in der Schmidstraße treffen konnte.

Und sein Freundeskreis war riesengroß. Dieses „Netzwerk“ nutzte er beizeiten, um Fortschritte für seine geliebte Heimatstadt Neuburg zu erreichen. Er zielte stets auf eine attraktive Innenstadt ab, die sich gegen Einkaufszentren an der Peripherie stellte und für Neuburger wie für Gäste alles zu bieten hatte. Mitkämpfer wie Luitpold Bullinger, Helmut Lahme, Harold Lierheimer oder Peter Stowasser hielten mit Ernst Lettenmayer die Stadtpolitik bei diesen Themen in Atem.

Als Plattformen dienten Neuburg-City, die Werbegemeinschaft und der Gewerbeverband. Als Mitbegründer der Neuburger Wirtschaftsjunioren gehen viele Initiativen auf Ernst Lettenmayer zurück. Die bedeutendste dürfte das Schlossfest sein: Die Wirtschaftsjunioren luden 1975 zum Bierfest in den Schlosshof, daraus entstand 1976 das erste „Neuburger Schloßfest“. Ernst Lettenmayer hatte die Idee sehr gefördert und zur Premiere den Fanfarenzug aus Freising eingeladen. In der Isarstadt ist er geboren worden, doch Mitte der 60er-Jahre siedelte er mit Ehefrau Ingrid nach Neuburg um. Die beiden übernahmen die Drogerie von Franz Auer in der Weinstraße und machten ein modernes Geschäftshaus daraus.

Der gelernte Drogist, Reform- und Großhandelskaufmann fühlte sich wohl in Gesellschaft und trumpfte gern beim Kartenspiel im Gasthaus Aßmann-Kreil auf. Weil er den Namen Ernst nicht so gern mochte, taufte er sich kurzerhand auf „Sebastian“ um. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling behält ihn in Erinnerung als „angenehmen und liebenswerten Gesprächspartner, der immer wieder sein Herz für Neuburg bewiesen hat". Die Beerdigung von Ernst Lettenmayer findet im Familienkreis statt.