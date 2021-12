Nachruf auf Kurt Kreitmeier: Abschied von einem Neuburger Volksschauspieler und Sportsmann

Plus Kurt Kreitmeier ist mit 87 Jahren gestorben. Er war Schloßfest-Herold und Wegbereiter für den BSV Neuburg. Die Sportredaktion der Neuburger Rundschau dankt einer besonders „treuen Seele“.

Wenn man von einer markanten Persönlichkeit sprechen kann, dann von Kurt Kreitmeier. Der Familienmensch, Sportler und Laienschauspieler ist jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben. Nicht zuletzt die Neuburger Rundschau hat ihm nach 45 Jahren Mitarbeit viel zu verdanken. In einem Seniorenheim in Schrobenhausen ist Kurt Kreitmeier im Beisein von Familienangehörigen friedlich eingeschlafen. Nach einer schweren Operation im Neuburger Krankenhaus hatte ihm zuletzt die Kraft gefehlt.