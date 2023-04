Nachruf: Ehemalige OB-Sekretärin Rosemarie Rackl ist tot

Plus Dem damaligen Oberbürgermeister Theo Lauber diente sie als Chefsekretärin. Nun ist Rosemarie Rackl im Alter von 74 Jahren gestorben.

„Sie hat irgendwie zum Stadtbild gehört.“ So charakterisierte Pfarrer Herbert Kohler im alten Friedhof in Neuburg Rosemarie Rackl, die nach einem plötzlichen Herzinfarkt mit 74 Jahren gestorben ist. Eine kleine Trauergemeinde gab ihr das letzte Geleit.

Als einziges Kind ihrer Eltern in der Franz-Hoffmann-Straße aufgewachsen, hatte sie mit 16 Jahren eine Ausbildung bei der Stadt