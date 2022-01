Nachtflüge auf dem Flugplatz in Neuburg-Zell

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg führt von dieser Woche an bis Ende Februar wieder Nachtflüge durch. Warum diese Flüge notwendig sind.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 führt beginnend ab dieser Woche bis Ende Februar jeweils von Montag bis Donnerstag wieder Nachtflüge im Rahmen der Pilotenausbildung durch.

Wie das Geschwader mitteilt, sind regelmäßig dabei keine Landungen nach 22 Uhr geplant. Die Nachtflüge sind durch zahlreiche internationalen Verpflichtungen des Verbandes über das Jahr 2022 in diesem Ausmaß bereits zu Jahresbeginn zwingend erforderlich. Wichtige fliegerische Qualifikationen, wie zum Beispiel Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten, werden dabei geübt. Die nächtlichen Start- und Landezeiten können dabei aufgrund der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen und Übungslufträumen variieren.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (nr)





