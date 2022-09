Nachtschicht in der Altstadt wegen eines Wasserrohrbruchs

Vor dem Neuburger Schloss ist Sonntagnacht ein Wasserrohr gebrochen. Derzeit gibt es für die Anwohner in der Residenzstraße kein Wasser.

In der Neuburger Altstadt gibt es am Montagmorgen für einige Anwohnerinnen und Anwohner kein Wasser. Grund: In der Nacht ist ein Wasserrohr vor dem Neuburger Schloss gebrochen. Das Wasser bahnte sich seinen Weg über das Nadelöhr. Gegen 23 Uhr musste deshalb das Wasser abgestellt werden.

Daraufhin rückte die Feuerwehr an, und schon bald begannen Arbeiter der Stadtwerke damit, das betroffene Wasserrohr freizulegen. Die ganze Nacht durch kamen erst der Presslufthammer und dann der Bagger zum Einsatz. Gegen 7 Uhr morgens konnte die betroffene Stelle schließlich gefunden werden.

Die Auswirkungen halten sich für die Bewohner der Altstadt nach ersten Informationen offenbar in Grenzen. Nach Auskunft eines Arbeiters wurde die Wasserversorgung lediglich in der Residenzstraße abgestellt. Die Bauarbeiten dauern zur Stunde an. Die Residenzstraße ist gesperrt.