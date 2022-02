Neuburg

18:30 Uhr

Nachverdichtung bringt Entscheider in Neuburg in die Bredouille

Plus Neuburgs Oberbürgermeister und die Stadträte im Bauausschuss lehnten die Anfrage für ein Mehrfamilienhaus an der Münchener Straße einstimmig ab und genehmigte eines an der Pappenheimstraße. Eine verzwickte Situation.

Von Manfred Rinke

Es ist mitunter eine verzwickte Situation, in der sich Oberbürgermeister und Stadträte im Bauausschuss befinden, wenn sie über Nachverdichtungen in gewachsenen Wohngebieten im Neuburger Stadtgebiet entscheiden müssen. Einerseits ist dies ausdrücklich gewünscht. Auf der anderen Seite bringen überdimensionierte Vorhaben die Entscheider in die Bredouille. So wie in zwei Fällen in der Sitzung am Mittwoch.

