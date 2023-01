Neuburg

06:00 Uhr

Nachwuchs dirigiert Neuburger Stadtkapelle gelungen ins Jubiläumsjahr

Plus Mit dem Neujahrskonzert im ausverkauften Stadttheater feiert die Neuburger Stadtkapelle einen gelungenen Einstieg in das Jahr ihres 60-jährigen Jubiläums.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Wenige Minuten nach dem Konzert sitzt der Vorsitzende der Stadtkapelle, Dominik Bockelt, in der ersten Reihe des Neuburger Stadttheaters und lächelt, wie jemand, dem gerade ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen ist. „Mit so einem Orchester zu arbeiten ist an sich schon unglaublich, und dann noch für jeden von uns als die erste Dirigiererfahrung, das war schon überwältigend. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Musiker, es ist ein tolles Gefühl“, zeigte sich Bockelt, der zusammen mit Hildegard und Florian Kriner die musikalische Leitung bildete, äußerst zufrieden. Und zufrieden konnte er auch sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen